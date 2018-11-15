Bolt'un Destekçileri Pogba ve Sterling

Avustralya
'da 95 dakika oynayarak resmen profesyonel futbol dünyasına giriş yapan Usain Bolt
, flaş açıklamalarda bulundu. 8 kez Olimpiyat şampiyonu olan Jamaikalı atlet, futbolculuk konusunda Raheem Sterling
ve Paul Pogba
'dan büyük destek aldığını söyledi.
Bolt, "Pogba ve Sterling'le konuştuk. Benim denemelerimi görünce seviniyorlar. Bana sürekli denemeye devam et diyorlar" dedi. Her zaman destek gördüğünü anlatan 32 yaşındaki atlet, "Beni destekliyorlar. Endişe etmemeye çalışıyorum. Bu benim rüyamdı ve ne yapmak istediysem onu yaptım" diye konuştu.
Futbola giriş yapmasının parayla alakası olmadığını aktaran Bolt, "Parayla alakası yok. Bu bir rüyaydı. Ben daha nasıl iyi olabilirim onun derdindeyim" ifadelerini kullandı.
15 Kasım 2018 Perşembe 16:15