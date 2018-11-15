Bolt'un Destekçileri Pogba ve Sterling

Bolt, "Pogba ve Sterling'le konuştuk. Benim denemelerimi görünce seviniyorlar. Bana sürekli denemeye devam et diyorlar" dedi. Her zaman destek gördüğünü anlatan 32 yaşındaki atlet, "Beni destekliyorlar. Endişe etmemeye çalışıyorum. Bu benim rüyamdı ve ne yapmak istediysem onu yaptım" diye konuştu.

Futbola giriş yapmasının parayla alakası olmadığını aktaran Bolt, "Parayla alakası yok. Bu bir rüyaydı. Ben daha nasıl iyi olabilirim onun derdindeyim" ifadelerini kullandı.