Haberler» Güncel» Haber

"Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalıştığını iddia etti.

21.07.2019 16:30 "Bolton, İngiltere
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalıştığını iddia etti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zarif, Bolton'un ABD Başkanı Donald Trump'ı "Yüzyılın Savaşı" konusunda ikna edemediğini, bunun intikamını İngilizleri bataklığa çekerek almak istediğini belirtti.
Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yanlış yapmayın. Donald Trump'ı Yüzyılın Savaşı'nı başlatması konusunda kandıramayan ve B Takımı'nın çökmesinden rahatsız olan John Bolton, İngilizleri bir bataklığa çekme ümidiyle kinini o yöne kanalize ediyor. Böyle bir adımı ancak ihtiyat ve sağduyu önler."
Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, John Bolton, İngiltere, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:06   NATO SAVAŞ GEMİSİ 19 GÜN SONRA KARADENİZ'DEN AYRILDI
17:06   Hong Kong'da halk Çin'e iade yasasını protesto için tekrar sokaklarda
17:05   Plaj Futbolu Milli Takımı İsviçre'ye 4-2 mağlup oldu
17:01   15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
17:00   Bahçeli: "Uyuyan devin üzeri örtülmek istenmektedir"
17:00   Köylere ulaşım sağlandı - DÜZCE
16:59   SİLİVRİ'DE İKİ KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI