24.06.2019 12:03
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BOLU 1,4 kilogram esrarla yakalanan 2 şüpheli adliyede

1,4 kilogram esrarla yakalanan 2 şüpheli adliyedeBolu'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 436 gram toz esrar ele geçirildi.

1,4 kilogram esrarla yakalanan 2 şüpheli adliyede
Bolu 'da, TEM Otoyolu 'nda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 436 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş 2 paket halinde 1 kilo 436 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan B.A.(21) ve özel bir üniversitede öğrenci A.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.BOLU 1,4 kilogram esrarla yakalanan 2 şüpheli adliyede
Kaynak: DHA
TEM Otoyolu , Bolu , Güncel

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