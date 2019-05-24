BOLU 1 kişin öldüğü kazada, cipin TIR'a çarpma anı kamerada

1 kişin öldüğü kazada, cipin TIR'a çarpma anı kamerada
BOLU'da, cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı. Kaza anıçevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu
'nun Bolu
Dağı Elmalık
mevkiinde meydana geldi. İstanbul
istikametine giden Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı cip, Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen cipte bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, cipin sürücüsü de ağır yaralandı.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cipin TIR'a arkadan çarptığı görülüyor.
Bolu
, Güncel
Kaynak: DHA