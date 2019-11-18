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Bolu 12 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

12 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandıBolu'da, TEM Otoyolu'nda polisin operasyonuyla durdurulan otomobilde 12 kilo 150 gram esrar ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

18.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 14:37
12 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
'da, TEM Otoyolu'nda polisin operasyonuyla durdurulan otomobilde 12 kilo 150 gram esrar ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgiye ulaştı. Ekipler, otomobili TEM Otoyolu'nda takibe aldı. Polisin operasyonuyla durdurulan otomobilde bulunan 2 kişi, yere yatırılarak kelepçelendi. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda otomobilin gizli bölümlerinde 12 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki Mehmet Sıddık Çelik (56) ile Şeref Demirdaş (50) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bolu 12 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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