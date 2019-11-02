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Bolu 2,8 milyon lira değerinde kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi

2,8 milyon lira değerinde kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildiBolu'da, polisin bir TIR'da yaptığı aramada 2 milyon 810 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu şarj aleti ve kulaklık ele geçirildi.

02.11.2019 15:20
2,8 milyon lira değerinde kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi
Bolu'da, polisin bir TIR'da yaptığı aramada 2 milyon 810 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu şarj aleti ve kulaklık ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir TIR'ı durdurdu. İstanbul'a giden TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 146 koli içinde piyasa değeri 2 milyon 810 bin lira olan 14 bin 550 adet USB kablosu ile birlikte değişik markalarda şarj aleti, 5 bin 370 adet değişik markalarda şarj adaptörü, 4 bin 200 adet USB kablosu ile birlikte değişik markalarda araç şarj adaptörü,7 bin 78 adet değişik markalarda kulaklık ele geçirildi. Gümrük kaçağı kulaklık ve şarj aletlerine el konulurken, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bolu 2,8 milyon lira değerinde kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi

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Kaynak: DHA


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