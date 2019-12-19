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Bolu 2019 yılı deprem istatistikleri

Bolu'da 2019 yılında, en büyüğü 3,6 olan 72 deprem meydana geldi.

19.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:40 Bolu 2019 yılı deprem istatistikleri
'da 2019 yılında, en büyüğü 3,6 olan 72 deprem meydana geldi.
AA muhabirinin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nden derlediği bilgiye göre, Bolu'da en küçüğü 1.2, en büyüğü ise 3,6 olmak üzere 72 deprem kaydedilirken, en az eylül en fazla ise mayıs ayında deprem meydana geldi.
Depremlerin merkez üsleri açısından bakıldığında ise en deprem fazla ilçesine bağlı Aşağıkınık köyünde oldu. Aşağıkınık köyünde 14 deprem olurken, Merkeze bağlı Kızılağıl köyünde 11, Göynük'ün Himmetoğlu köyü ile Soğukçam köylerinde 4'er ve Göynük'ün Kuyupınar köyü ile merkeze bağlı Kozlu köyünde ise 3'er deprem oldu.
Depremler, meydana geldiği derinlikler açısından incelendiğinde ise 15 depremin derinliğinin belirlenemediği gözlenirken, yüzeye en yakın depremin 1,6 kilometre ile Mudurnu ilçesine bağlı Karşıköy'de yüzeye en uzak depremin ise 29,3 kilometre ile Göynük ilçesinde yaşandığı görüldü.

Kandilli Rasathanesi, Deprem, Göynük, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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