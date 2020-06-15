BOLU 22 kilogram uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın adliyede

22 kilogram uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın adliyedeBOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde 22 kilo esrarla yakalanan 2 kadın adliyeye sevk edildi.

15.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:12
22 kilogram uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın adliyede
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde 22 kilo esrarla yakalanan 2 kadın adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapan kişilerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Narkotik ekibi, TEM Otoyolu üzerinde otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 20 paket halinde toplam 22 kilo esrar ele geçirildi. Araç içinde bulunan M.C. (36) ve Y.T. (21) isimli kadınlar gözaltına alındı. 2 kadın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. BOLU 22 kilogram uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın adliyede

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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