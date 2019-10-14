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Bolu 4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu

4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğuBolu'da, 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

14.10.2019 15:28
4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu
Bolu'da, 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.
Bolu Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklardan birinin motosikletin ayak koyma yerine, 2 çocuğun seleye ve bir çocuğun arka bagaj çantası üzerine oturduğu görüldü. Diğerlerine göre yaşı büyük olan bir çocuğun kullandığı motosikletin zaman zaman dengesinin kaybolduğu görülürken, yürekler ağza geldi. Başlarında kask da bulunmayan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Çocuklar kendilerini görüntüleyen kameramanı youtuber sanarak, kendilerini izlemek için youtube kanalını adresini sordu.
Bolu 4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu

Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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