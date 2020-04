BOLU 55 gönüllü öğretmen, evlere iftar yemeği götürüyor

Kaynak: DHA

55 gönüllü öğretmen, evlere iftar yemeği götürüyorBOLU'da, Kızılay ile birlikte geliştirilen projede yer alan 55 gönüllü öğretmen, ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar yemeklerini, kapılarına kadar götürüyor. Bolu 'da, daha önceki Ramazan aylarında iftar çadırlarıyla vatandaşlara sıcak yemek dağıtan Kızılay, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında çadır kuramadı. Bu nedenle iftar yemeklerinin ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine götürülmesine karar verildi. Kızılay Bolu Şubesi ile Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol imzaladı. Protokol kapsamında Bolu Otelcililik ve Turizm Meslek Lisesi'nin mutfaklarında hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine götürüldü. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı devlet okullarında görev yapan öğretmenler de projede gönüllü olarak yer aldı. 55 öğretmen, okulda yapılan yemekleri kendi araçlarıyla ailelere dağıttı.Bolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Nezir Danış, 'Bolu Kızılay ile Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu bu projede gönüllü olarak yer almaktayım. Her gün kendi aracımla 10 aileye yemek alıp götürüp, veriyorum. Diğer arkadaşlarım değişik mahallelere gidiyor. Günlük olarak her gün burada binlerce aileye yemek götürüyoruz. Yaklaşık 55 öğretmen arkadaşımız bu projede gönüllü olarak yer almakta. Vatandaşlar gayet olumlu bir şekilde karşılıyor bu projeyi. Olumlu dönüşler alıyoruz bu konuda. Bu projenin daha da genişlemesi için yeni yeni ailelerle iletişime geçmeye çalışmaktayız.' dedi.Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, "Türk Kızılayı Bolu Şubesi olarak bilindiği üzere her yıl çadırda, vatandaşlarımıza iftar veriyorduk. Bu sene bu iftarı, koli olarak vermeyi düşündük. Valimiz Ahmet Ümit sıcak yemeğin koyulup ve bunların dağıtılması gerektiğini söyledi. Biz de dağıtılması noktasında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yardım istedik. Kendileri bu iş için sağ olsunlar 55 tane gönüllü öğretmen buldu. Her hafta 15 tane öğretmenimiz buraya gelip sefer taslarını alacak. Kendileri için belirlenmiş olan ihtiyaç sahibi aileleri giderek teker teker dağıtacaklar. Şu anda 55 tane gönüllü öğretmenimiz bu projede yer alıyor. Eğer ihtiyaç olursa bunu önümüzdeki hafta içinden itibaren arttıracağız. Şu anda 170'e yakın aileye gidiyor. Talebe göre bu sayıyı arttırabiliriz." diye konuştu.