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BOLU 6 yaşındaki Meryem'e polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

6 yaşındaki Meryem'e polislerden sürpriz doğum günü kutlamasıBOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamadığı için arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayamayan 6 yaşındaki Meryem'in doğum gününü polisler sürpriz yaparak kutladı.

19.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:26
6 yaşındaki Meryem 'e polislerden sürpriz doğum günü kutlaması
BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamadığı için arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayamayan 6 yaşındaki Meryem'in doğum gününü polisler sürpriz yaparak kutladı.
Karamanlı Mahallesi Irmak Sokak'ta oturan Elif Esen, 6 yaşındaki kızı Meryem'e koronavirüs tedbirleri nedeniyle doğum günü düzenleyemedi. Elif Esen, arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayamamasına üzülen kızı için 155 Haber Merkezi'ni arayıp polislere ricada bulundu. Küçük çocuğun üzülmesine dayanamayan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Meryem için bir doğum günü kutlaması organize etti. Küçük kıza pasta ve hediye alan ekipler, sokağa gelip anonslarla Meryem'in doğum gününü kutladı. Ekipler, daha sonra polis aracından alınan pasta ile apartmanın içinde Meryem'in doğum gününü kutladı. Kendisi için hazırlanan sürprize şaşıran ve mutlu olan Meryem, mumları üfledi. Meryem'e daha sonra çeşitli hediyeler verildi. Küçük Meryem de çok sevdiği polisler için yaptığı resmi hediye etti. BOLU 6 yaşındaki Meryem’e polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: DHA

Etiketler: Meryem, Bolu, Güncel
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