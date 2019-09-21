Bolu – Abant'ta Uluslararası Farkındalık Festivali

2 gün sürecek haftasonu etkinliği, yeşile, doğaya, göl manzarasına, bol oksijene doyacağınız cennet mekanda "Değişime Kalbini Aç" temasıyla bu sabah başladı.

Dünya Değişim Akademisi tarafından hazırlanan Değişim programlarının uygulandığı Festivalde ayrıca İnteraktif Söyleşiler, danslar, bireysel gelişime ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar var. Festival tümüyle bireysel gelişimi ve değişimi destekleyor.

Programda yer alan "Değişim" çalışmaları: Stresi Yönetme, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine olup, şirket çalışanları ve aileler de programlara büyük ilgi gösteriyor. Sağlıklı düşünme, davranma, iletişim ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapılıyor.

Abant Gölü kenarında doğa sporları imkanının da olduğu etkinliğe iki gün boyunca Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Bolu çevresinden 400'e yakın katılım var. Festival 22 eylül Pazar akşamı sona eriyor.

Negatifleri atmak, pozitiflerle dolmak, her zaman daha ileriye, güzele ve doğala doğru gelişmek, değişmek için düzenlenen organizasyonun, Bolu-Abant'ınmuhteşem doğasında önümüzdeki aylarda tekrar gerçekleşeceği de bildirildi.