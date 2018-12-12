Bolu Adliyesi'nde Sigara Bırakma Kampanyası Başlatıldı

Bolu
Adliyesinde çalışanlarının sigarayı bırakması için kampanya başlatıldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı
ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından, Bolu Adliyesi'nde sigara kullanımının en aza indirilmesi amacıyla "Bağımlı Olma Özgür Ol" projesi hazırlandı.
Adliyede görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile çalışanların sigarayı bırakmasını öngören proje kapsamında, İl Halk Sağlığı görevlileri, sigara bırakmak isteyen adliye çalışanlarının başvurularını alarak, karbon testi yaptı.
Etkinlikte konuşan Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol
, çok anlamlı bir proje için bir arada bulunulduğunu ifade ederek, "Başsavcımızın önderliğinde yeni açılan adliye sarayımız inşallah hayırlı hizmetler yapmaya vesile olur. Burada sigarayı bırakma polikliniği ve danışma merkezimizi açmış bulunuyoruz. Kurumlarımızda da sigarayı bırakan 40 arkadaşımızın aileleri ile beraber yemekte buluştuk. İnşallah 2019 yılı da adliye sarayı için sigarayı bırakma da hem Bolu kurumları arasında hem de Türkiye
'de bir rekora imza atar." diye konuştu.
Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman
da, Yeni Adalet Sarayı'na geçtikten sonra ilk projelerinin sigarayı bırakma üzerine olduğunu ifade ederek kampanyaya tüm adliye çalışanlarından destek istedi.
"Biliyoruz ki; sigara bağımlılık yaratan bir madde ve kurtulması gerçekten zor ayrıca çaba gerektiriyor" diyen Yaman, "Ancak bir o kadar da kolay aslında çünkü yaşayan örnekleri var bunların hepimizin birliği çevremizde herkesin anlattığı. O anlamda aslında zor olan bir şeyi, zor işleri zaten şiar edinen adliye personelinin çok kolaylıkla başaracağına ben inanıyorum. Bu kampanyaya hepinizin desteklerini bekliyorum." dedi.
Yapılan konuşmaların ardından kampanyaya ilk destek Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekçi'den geldi.
Başsavcı,Bolu
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:11