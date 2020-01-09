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Bolu akaryakıt istasyonu çalışanının ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Akaryakıt istasyonu çalışanının ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdıBOLU'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, akaryakıt istasyonunda marketin önünde duran çalışana çarptı.

09.01.2020 21:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:16
Akaryakıt istasyonu çalışanının ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı
BOLU'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, akaryakıt istasyonunda marketin önünde duran çalışana çarptı. TIR ile marketin duvarı arasında sıkışan istasyon çalışanı yere düşerken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otoyoldan akaryakıt istasyonuna giriş yapan TIR, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonundaki markete doğru yöneldi. Sürücü, markete çarpmamak için son anda direksiyonunu kırdı. Manevra yapan TIR marketin önünde bulunan akaryakıt istasyonu çalışanı Emir Bayraktar'a çarptı. Marketin duvarı ile manevra yapan TIR'ın arasında sıkışan istasyon çalışanı, TIR'ın hareket etmesiyle yere düştü. Büyük tehlike atlatan Bayraktar, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Bayraktar, yere çömelip yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı.
Kaza sırasında markette bulunan çalışanlar da büyük korku yaşadı. TIR'ın marketin ön camına çarpmasının ardından içeride bulunan çalışanlar 'Emir'e bir şey oldu' diyerek dışarıya koştular. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kazanın ardından ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazanın nedeniyle akaryakıt istasyonunda hasar oluştu.
Bolu akaryakıt istasyonu çalışanının ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı

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Kaynak: DHA


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