Haberler » Güncel » Bolu alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 7 araca çarptı - Haber

Bolu alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 7 araca çarptı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 7 araca çarptıBolu'da, alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 7 araca çarptı.

30.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:14
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 7 araca çarptı
'da, alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 7 araca çarptı.
Kaza dün gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Fatih B. idaresindeki 14 AV 988 plakalı otomobil, park halinde bulunan bir otomobile çarparak sürükledi. Sürüklenen otomobil ise önünde bulunan 3 otomobil ile yol kenarı ve kaldırımda bulunan 3 motosiklete çarptı. Kazada araç sürücüsü yara almazken, yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin yaptığı alkol kontrolünde araç sürücüsü Fatih B., 2.22 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü. Kazada toplam 5 otomobil ile 3 motosiklette maddi hasar oluştu. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Bolu alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 7 araca çarptı

Karaçayır Mahallesi, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:24 Ankara'da atık toplayıcılarından Kızılay'a kan bağışı
17:24 Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmat, güvenliği tehdit ediyor
17:24 Çorum'dan kısa kısa
17:23 "Biz Anadoluyuz Projesi" ile İzmir'den 40 öğrenci Siirt'e geldi
17:18 Bakan Soylu deprem konutlarını inceledi
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:17 Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı
16:15 TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılmasıyla doğal gaz faturalarında düşüş olacak
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
18:29 AK Parti'den Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 60'lık zamma tepki
30.11.2019 17:25:53