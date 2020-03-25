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BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi...

Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi -TEKRAR BOLU'da Murat Çalık (32) koronavirüs salgınının ardından ortaya çıkan 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek amacıyla otomobilinin üstüne koyduğu tabuta hoparlör sistemi bağlayıp sela okutarak gezdi.

25.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:35
BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi...

Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi -TEKRAR

BOLU'da Murat Çalık (32) koronavirüs salgınının ardından ortaya çıkan 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek amacıyla otomobilinin üstüne koyduğu tabuta hoparlör sistemi bağlayıp sela okutarak gezdi. Murat Çalık'ın annesine ait otomobile yüksek sesle yayın yaptığı gerekçesiyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi. Çalık, ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.

Koronavirüsün yayılma hızını engellemek amacıyla yapılan 'Evde kal' çağrısına Bolu 'da yaşayan Murat Çalık'tan ilginç bir destek geldi. Murat Çalık, 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek için aracının üzerine tabut koydu. Çalık, ayrıca otomobiline bağladığı hoparlör sistemiyle sela okuttu. Tabutun üstünde ise, "Eğer bu okunan sela senin ya da sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazısı yer aldı. Aracıyla kentin çeşitli noktalarında tur atarak sela okutan Murat Çalık'ın otomobilinin üzerindeki tabutu görenler şaşırdı. Çalık, farkındalık yaratmak için böyle bir şey yaptığını ifade etti.

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Murat Çalık, otomobiliyle kentin sokaklarına tur yaptığı sırada ihbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Araç, Dodurga Mahallesi'nde durduruldu. Aracın üzerinde bulunan tabut söküldü ve hoparlör sistemi iptal edildi. Ayrıca Murat Çalık'ın annesine ait olan otomobile yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi. Tabut, otomobilin içine sığmayınca o sırada yoldan geçen bir belediye otobüsüne konularak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Murat Çalık da Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ifade için emniyete çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Çalık, "Topluma bir mesaj vermek için bir farkındalık yapmak istedim. 7'den 70'e herkes dışarıda. Milletimizde bir sorumsuzluk var. İzin gerekiyormuş benim haberim yoktu. Bu izni öğrenince zaten söktük. Bugün de emniyete gideceğiz. Varsa bir suçumuz çekeceğiz." diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bolu, Güncel

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