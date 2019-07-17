17.07.2019 12:46
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BOLU ATATÜRK'ÜN BOLU'YA GELİŞİNİN 85'İNCİ YILI KUTLANDI

Bolu'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 85'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Bolu'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 85'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde Uğur Mumcu Parkı'ndan Anıtpark'a yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından Anıt Park'ta tören yapıldı. Törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sabri Saldıroğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılıp, anıt defteri imzalandı. Daha sonra Atatürk'ün Bolu'ya geldiği güne ait olan fotoğrafların bulunduğu sergi gezildi. BOLU ATATÜRK'ÜN BOLU'YA GELİŞİNİN 85'İNCİ YILI KUTLANDI
Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk, Bolu, Güncel

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