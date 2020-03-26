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BOLU Avukattan alacaklı olduğunu iddia etti, intihara kalkıştı

Avukattan alacaklı olduğunu iddia etti, intihara kalkıştıBOLU'da bin TL alacaklı olduğunu iddia ettiği avukatın ofisinin bulunduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Enes K., polisin ikna çabaları sonucu bulunduğu yerden indirildi.

26.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:00
Avukattan alacaklı olduğunu iddia etti, intihara kalkıştı
BOLU'da bin TL alacaklı olduğunu iddia ettiği avukatın ofisinin bulunduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Enes K., polisin ikna çabaları sonucu bulunduğu yerden indirildi.
Olay, akşam saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde meydana geldi. Enes K., bin TL alacağı olduğunu iddia ettiği avukatın ofisinin bulunduğu binanın çatısına çıktı. Parasının verilmemesi durumunda aşağıya atlayacağını söyleyen Enes K.'yi görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Enes K.'yi yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu ikna etti. Aşağıya inen Enes K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. BOLU Avukattan alacaklı olduğunu iddia etti, intihara kalkıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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BOLU Avukattan alacaklı olduğunu iddia etti, intihara kalkıştı

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