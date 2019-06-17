BOLU Ayaklarıyla kumandayı yönlendirerek 4'üncü oldu

Ayaklarıyla kumandayı yönlendirerek 4'üncü olduBolu
'da bir AVM'de düzenlenen oyun konsolunda futbol turnuvasına katılan fiziksel engelli Tarık Acarel, ayaklarıyla kablosuz kumandayı yönlendirerek 120 kişinin katıldığı turnuvada 4'üncü oldu.
Bolu'da, TEM Otoyolu
'nda bulunan bir AVM'de, 'Babalar Günü
' etkinlikleri kapsamında oyun konsolunda futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya fiziksel engelli Tarık Acarel de katıldı. Kollarını kullanamayan Tarık Acarel futbol oyununu, kablosuz kumandayı ayaklarıyla yönlendirerek oynadı. Tarık Acarel cumartesi günü turnuvanın ilk gününde rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükseldi. Turnuvanın dün oynanan final gününde ise Tarık Acarel, yarı finale çıkmayı başardı. Rakipleri elleriyle oynarken, ayaklarıyla kumandayı kullanarak yarışan Tarık Acarel, 120 kişinin katıldığı turnuvayı 4'üncü olarak tamamladı. Tarık Acarel'in performansı takdir topladı.