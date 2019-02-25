Bolu Bakan Varank'tan Antarktika'da Bilim Üssü Açıklaması Bayrağımızı Oralarda Dalgalandırmak Gurur...

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika'da geçici bir üs kurduğumuzu belirterek, Çok gururlandıran bir tablo var. Bayrağımızı oralarda dalgalandırmak bizim için gurur verici dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan AK Parti Bolu Gençlik Kolları standını ziyaret etti. Burada gençlerle sohbet eden Bakan Varank daha sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, Antarktika'daki bilim üssü projesiyle ilgili, Bizim Antarktika'ya bilim üssü kurma projemiz var. Bu da sayın Cumhurbaşkanımızı vizyonel siyaset anlayışıyla ortaya konmuş bir proje. Bilim insanlarımız 3'üncü bilim seferlerini şu anda Antarktika'ya düzenliyorlar. Bizim Antarktik anlaşmalar sisteminde söz sahibi olup, orada kalıcı bir üs kurmamız için bu bilim seferlerinin yapılması ve orada bir geçici üst kurma faaliyetini gerçekleştirmesi gerekiyordu. Arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bir üssümüzü kurduk. Çok gururlandıran bir tablo var. Bayrağımızı oralarda dalgalandırmak bizim için gurur verici. dedi.Bilim insanlarına teşekkür eden Bakan Varank, açıklamasına şöyle devam ettiAyrıca oldukça meşakkatli bir süreç. O bilim insanlarımıza da buradan teşekkürlerimizi yolluyoruz. Nasıl eziyet çektiklerini, nasıl fırtınaya tutulduklarını bana dün telefonda da anlattılar. Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah biz vizyonumuzu Türkiye'de oluşturduğumuz vizyonu bilim, sanayi teknoloji bağlamında, o özelde oluşturduğumuz vizyonla dünyada söz sahibi ülkeler arasına girmek istiyoruz. Bunu da inşallah başaracağız.