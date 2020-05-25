BOLU Baraj göletinde sazan balığı ölümleri araştırılıyor

Baraj göletinde sazan balığı ölümleri araştırılıyorBOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyünde bulunan Çatak Baraj Göleti'nde yüzlerce sazan balığı öldü.

25.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:58
Baraj göletinde sazan balığı ölümleri araştırılıyor
BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyünde bulunan Çatak Baraj Göleti'nde yüzlerce sazan balığı öldü. Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor.
İlçeye bağlı Bölücekova Köyü Çatak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yakınlarındaki Çatak Baraj Göleti'nden gelen kötü kokular üzerine gölete gitti. Mahalleli, gölette yüzlerce sazan balığının öldüğünü gördü. Gölette çekim yapan mahalle halkından Eşref Yılmaz, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kaymakamlık harekete geçti. Gölette yüzlerce balığın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen ekipler, göletin suyu ve ölen balıklardan örnek aldı. Balık ölümlerinin yaşandığı bölgenin yakınında bir elektrik santrali, 2 adet de tavuk üretim tesisi bulunuyor.
Görüntüleri paylaşan Eşref Yılmaz, "Her yerde balık ölüsü. Neden kaynaklandığını bilmiyorum. Suyun rengi zaten belli. Koku da var. Bir de köyün içme suyu şebekesinin yanından geçiyor. Yetkililerden buna bir çare bulunmasını bekliyoruz" dedi.
Köyde yaşayan başka bir vatandaş ise, "Burada tavuk kesimhaneleri var. Bir de bir elektrik santrali var. Bunlar bu şekilde ölmüş. Bizim derelerimiz çok kirli. Birçok yere müracaat ettik bir netice alamadık. Ağır bir koku var. Derenin gölete katıldığı yerde koku var" diye konuştu. BOLU Baraj göletinde sazan balığı ölümleri araştırılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Göynük, Çatak, Güncel, Haber

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