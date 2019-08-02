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BOLU Başı piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı

Başı piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardıBolu'nun Mengen ilçesinde, piknik alanındaki beton piknik masasına sıkışan inek, itfaiyenin beton oturağı kırmasıyla kurtarıldı.

02.08.2019 16:08
BOLU Başı piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı
Başı piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı
Bolu'nun Mengen ilçesinde, piknik alanındaki beton piknik masasına sıkışan inek, itfaiyenin beton oturağı kırmasıyla kurtarıldı.
Mengen Akbük köyündeki Sıtmapınarı mesire alanında, piknikçilerin bıraktıkları yiyecekleri yiyen Fatih Eroğlu'na ait ineğin başı beton piknik masası ile oturak arasına sıkıştı. İneğinin başının sıkıştığı yerden çıkaramayan Eroğlu, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri, balyozla beton oturağı kırarak ineğin başını sıkıştığı yerden kurtardı.

İtfaiye, Mengen, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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