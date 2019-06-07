07.06.2019 11:21
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BOLU BAYRAM DÖNÜŞÜNDE TEM'İN BOLU GEÇİŞİ RAHAT

RAMAZAN Bayramı tatilinin ardından tatilciler trafiğe takılmamak için yola erken çıkarken, D-100 ve TEM yollarının Bolu geçişinde trafikte yoğunluk yaşanmıyor.

RAMAZAN Bayramı tatilinin ardından tatilciler trafiğe takılmamak için yola erken çıkarken, D-100 ve TEM yollarının Bolu geçişinde trafikte yoğunluk yaşanmıyor. Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için dün akşam saatlerinden itibaren yollara çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Yoğunluk gece boyu da sürdü. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Sabah saatlerinde de yollarda hafif bir yoğunluk olduğu gözlendi. Trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Trafikteki yoğunluğun bu akşam saatlerinde artması bekleniyor. BOLU BAYRAM DÖNÜŞÜNDE TEM'İN BOLU GEÇİŞİ RAHAT
Kaynak: DHA
Bolu, TEM Otoyolu, Güncel