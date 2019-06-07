BOLU BAYRAM DÖNÜŞÜNDE TEM'İN BOLU GEÇİŞİ RAHAT

RAMAZAN Bayramı tatilinin ardından tatilciler trafiğe takılmamak için yola erken çıkarken, D-100 ve TEM
yollarının Bolu
geçişinde trafikte yoğunluk yaşanmıyor. Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için dün akşam saatlerinden itibaren yollara çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul
yönünde akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Yoğunluk gece boyu da sürdü. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Sabah
saatlerinde de yollarda hafif bir yoğunluk olduğu gözlendi. Trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Trafikteki yoğunluğun bu akşam saatlerinde artması bekleniyor.
Kaynak: DHA
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