BOLU Bekçilere direndi, polis ceza keserken ağladı

Bekçilere direndi, polis ceza keserken ağladıBOLU'da, Elif Nihan İ., maskesiz şekilde köpeği ile gezdiği sırada kendisine cezai işlem uygulamak isteyen bekçilerle tartıştı.

20.05.2020 22:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:04

Bekçilere direndi, polis ceza keserken ağladı

BOLU'da, Elif Nihan İ., maskesiz şekilde köpeği ile gezdiği sırada kendisine cezai işlem uygulamak isteyen bekçilerle tartıştı. Bekçilerin sabırlı ve kibar tavrı dikkat çekerken, kimliğini vermemek için direnen Elif Nihan İ., "Maske takmadığım için ceza yazıyorlar" diyerek ağlarken, polis 392 TL adli para cezası uyguladı.

Olay, öğle saatlerinde kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu kentte, caddede görevli bekçiler maskesiz şekilde yanında köpeği ile yürüyen Elif Nihan İ.'yi cezai işlem uygulamak için durdurdu. Kendisinin de memur olduğunu iddia eden Elif Nihan İ., bekçilere zorluk çıkardı. Köpeğini veterinere götürmek için dışarı çıktığını söyleyen Elif Nihan İ., aynı zamanda cep telefonu ile kayda girdi. Bekçiler, Elif Nihan İ.'den cezai işlem uygulamak için kimliğini istedi. Bu duruma da tepki gösteren Elif Nihan İ., bekçilere kimlik göstermeyi reddetti. Bekçiler ise kibarca maskesiz şekilde caddede yürümenin yasak olduğunu, kararın Valilik tarafından alındığını ve bu nedenle cezai işlem uygulamaları gerektiğini söyledi. Elif Nihan İ., bekçilerin kibar tavırlarına rağmen kimliğini vermemek için direndi. Daha sonra polis ekipleri de olay yerine geldi. Polis, bekçilerin işlerini yaptığını ve kendisine cezai işlem uygulanması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Elif Nihan İ. kendisine ceza uygulanacağı sırada "Maske takmadığım için ceza yazıyorlar" diyerek ağlarken, 392 TL adli para cezası uygulandı. Polis tarafından ceza yazıldığı sırada sebepleri, Valilik kararı ve itiraz hakkı olduğu anlatıldı. Elif Nihan İ. tüm yaşananları kayda alıp sosyal medyada yayınladı.

BOLU Bekçilere direndi, polis ceza keserken ağladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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