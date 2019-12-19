Haberler » kultur-sanat » Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haberler

Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

19.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:28Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın
Belediye Başkanı Tanju Özcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özcan, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.
Özcan, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.
Tanju Özcan, "Anadolu Ajansı muhabirlerini bu güzel fotoğraflar için kutluyorum. Oylamanın, geleneksel hale gelmiş olması da basınımız için önemli." dedi.

Tanju Özcan, Bolu, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

09:42 Temsilciler Meclisi Trump'ı azletti, nihai kararı Senato verecek: Şimdi ne olacak? - Haberler
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı - Haberler
09:38 Kayıp iki dağcının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Haberler
09:37 Efeler'de hurdacılar sitesinde yangın - Haberler
09:36 ABD, Rusya'ya yaptırımları genişletiyor - Haberler
09:25 50 yaşındaki kadın 14. tüp bebek denemesinde üçüzlerini kucağına aldı - Haberler
09:25 Drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza verildi, ehliyetine el konuldu - Haberler
09:07 Gülhanım'ın katil zanlısı eski eşine, 'iyi hal'siz ağırlaştırılmış müebbet - Haberler
08:34 Bir haftada eşini kanserden kaybetti, evi yandı, 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı - Haberler
07:33 ABD Başkanı Trump'la ilgili görevi kötüye kullanma suçlaması kabul edildi - Haberler
19.12.2019 09:45:55