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Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BOLU

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

19.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:26
Belediye Başkanı Tanju Özcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özcan, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.
Özcan, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.
Tanju Özcan, "Anadolu Ajansı muhabirlerini bu güzel fotoğraflar için kutluyorum. Oylamanın, geleneksel hale gelmiş olması da basınımız için önemli." dedi.
Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın

Tanju Özcan, Bolu, Kültür Sanat

Kaynak: AA


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