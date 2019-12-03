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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan akülü engelli aracı ile şehirde dolaştı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle hem farkındalık oluşturmak hem de engelli vatandaşların sıkıntılarını anlamak amacıyla akülü engelli aracına binerek şehirde incelemelerde bulundu.

03.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:57Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan akülü engelli aracı ile şehirde dolaştı
Belediye Başkanı Tanju Özcan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle hem farkındalık oluşturmak hem de engelli vatandaşların sıkıntılarını anlamak amacıyla akülü engelli aracına binerek şehirde incelemelerde bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle hem farkındalık oluşturmak hem de engelli vatandaşların çektikleri sıkıntıları anlamak amacıyla akülü engelli aracı ile şehirde incelemelerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, engelli vatandaşlar ile birlikte İzzet Baysal Caddesi üzerinde gezdi.

"Hem farkındalık yaratalım hem de sorunları yerinde görelim istedik"

İnceleme gezisi öncesinde bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Engelli vatandaşların bankalar ve bankamatiklerde yaşadıkları sıkıntıları yerinde inceleyen Başkan Özcan; "Bu gün 3 Aralık Dünya Engelliler günü ve bu anlamda bizde bedensel engelli kardeşlerimizle Bolu'nun bazı bölgelerinde onlarla birlikte tekerlekli sandalyeyle bir gezinti yapalım dedik. Yani sorunlar anlatmakla anlaşılmıyor, bugün bir empati yapmak istedik. Çünkü hiç birimizin yarın engelli olmayacağının garantisi yok. Allah korusun bir kaza ile bir hastalıkla hepimiz engelli durumuna düşebiliriz. Bizim de yerel yönetici ve belediye başkanı olarak engelli vatandaşlarımızın da engelsiz bireyler gibi hayatını rahatça idame ettirebileceği şehirleri oluşturmamız gerekmekte. Bu anlamda bende bugün engelli vatandaşlarımızla aynı şartlarda, kullandıkları araçlarla bu gezintiyi yaparak sorunu yerinde görmek istedim. Bir farkındalık oluşturmak istedik. 3 Aralık'ta böyle bir etkinlikle hem engelli vatandaşlarımızın sorunlarının tartışılmasına zemin hazırlayalım istedik hem de sorunları yerinde görerek bazı ufak dokunuşlarla çözebileceğimiz sorunları yerinde görerek çözelim istedik" dedi.

"Bazı sorunlar anlatmakla olmuyor o sorunu yaşamanız lazım"

Konuşmasının devamında bazı sorunları yaşamadan anlaşılamayacağını söyleyen Başkan Özcan, "İlimizde eksikler tabi ki var. Yeni yapılan yollarda ve kaldırımlarla ilgili çok fazla sıkıntı yok. Yaptığımız yollar ile kaldırımların tamamında kendimizi engelli vatandaşlarımızın yerine koyarak hareket etmeye çalıştık ama Bolu yeni bir şehir değil. Özellikle eski Bolu'nun olduğu yerde engelli vatandaşlarımızın hayatını zorlaştıracak unsurlar mensup. Bunları etap etap gidermek istiyoruz. Zaten bunların bir kısmını da bu gün yerinde görelim dedik. Bankamatiklerin oraya gideceğiz, orada bir sıkıntı olduğunu söylediler. Tabi bazı şeyleri anlatmakla anlayamıyorsunuz. Onu yaşamanız gerekiyor, biz de o yüzden böyle bir farkındalık etkinliği yapalım dedik" diye konuştu. - BOLU

Tanju Özcan, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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