Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan, Cumhurbaşkanına mektup

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupla, elektrik ve doğalgazda yüzde 50 indirim yapılmasını talep etti.

02.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:55
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan, Cumhurbaşkanına mektup
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupla, elektrik ve doğalgazda yüzde 50 indirim yapılmasını talep etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor dönemden geçen vatandaşlara destek olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Başkan Tanju Özcan kaleme aldığı mektubunda, ülke olarak zor günlerden geçtiklerini ve bu kapsamda suya yüzde 50 indirim yapıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da elektrik ve doğalgaz indirimi için çağrıda bulundu.

Başkan Özcan, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanım; Malumlarınız olduğu üzere ülkemiz zor bir süreçten geçmektedir. Covid-19 virüsünün yayılmaması için hem hükumetimiz hem de yerel yönetimlerimiz vatandaşlarımıza sürekli 'Evde kal' çağrıları yapmaktadır. Ancak; vatandaşlarımızın evde kalma süreleri arttıkça elektrik, doğalgaz ve su tüketim miktarları ciddi oranda artış göstermektedir. Vatandaşlarımızı evde tutma çabalarına katkı sunabilmek için Bolu Belediyesi olarak 2 ay süre ile su ücretlerine yüzde 50 indirim yapma kararı aldık. Ancak; elektrik ve doğalgaz fiyatlarını belirleme yetkisi hükumetimize ait olup, bu kalemlerde ivedi şekilde indirim yapılması halinde vatandaşlarımızı evde tutma çabalarına büyük katkı sağlayacaktır. Yaptığımız çalışmalar sonucunda elektrik ve doğalgazla ilgili bu doğrultuda bir karar almanız durumunda sadece Bolu'da 48 Milyon Türk Lirası civarında bir paranın Bolu halkının cebinde kalacağını hesapladık. Gün halktan aldıklarımızı halka geri verme günüdür. Hükumetimizin de Bolu Belediyesi'nin yaptığı gibi elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 50 indirim yaparak ekonomik anlamda vatandaşımıza katkı sunmasını arzuluyoruz. Aynı zamanda vereceğiniz bu kararlar milli birlik ve berberliğimize de güç katacaktır. Saygılarımla." - BOLU
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Tanju Özcan, Bolu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan, Cumhurbaşkanına mektup - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi Haberler
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı Haberler
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Haberler
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
İstanbul Rum Patrikliği’nden salgın için başlatılan kampanyaya destek Haberler
İstanbul Rum Patrikliği'nden salgın için başlatılan kampanyaya destek
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay Haberler
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay
Freni boşalan tır, çok sayıda aracı ezdi! Feci kazada yaralılar var Haberler
Freni boşalan tır, çok sayıda aracı ezdi! Feci kazada yaralılar var
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse temas ettikleri karantinaya girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:20: İstanbul Orchestra'Sion-Uluslararası Piyano Yarışması'nın ödül töreni TRT Müzik'te yayınlanacak - Haber 16:19: Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, koronavirüsle mücadele sürecini anlattı - Haber 16:19: Fatma Şahin denetimlerine devam ediyor - Haber 16:18: Seydişehir'deki öğrenci yurdu cezaevi personeline tahsis edildi - Haber 16:18: Erzincan'daki cezaevlerinde sıkı koronavirüs tedbiri - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 14:16: İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi - Haber 13:40: Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler