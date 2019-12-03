Bolu Belediye Başkanı tekerlekli sandalye ile şehri gezdi

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlar ile empati kurabilmek ve sıkıntılarını daha iyi anlayabilmek amacıyla akülü tekerlekli sandalyeye bindi ve Bolu'yu gezdi. Başkan Özcan, karşılaştığı aksaklıkları belediye personeline not aldırdı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle engelli vatandaşların çektikleri sıkıntıları anlamak için kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde akülü engelli aracıyla tur attı. Başkan Özcan'a turunda Uluslararası Tüm Engelliler Federasyonu Bolu Şube Başkanı Satılmış Akman ve engelli vatandaşlar da eşlik etti. Başkan Özcan, engelli vatandaşlar ile birlikte engellilerin sorun yaşadığı noktaları belirledi. Belirlenen noktalar, belediye personeli tarafından not edildi.

İnceleme gezisi öncesinde bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, engelli bireylerin bankalar ve bankamatiklerde yaşadıkları sorunları da inceledi. Özcan, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve bu anlamda bizde bedensel engelli kardeşlerimizle Bolu'nun bazı bölgelerinde onlarla birlikte tekerlekli sandalyeyle bir gezinti yapalım dedik. Yani sorunlar anlatmakla anlaşılmıyor, bugün bir empati yapmak istedik. Çünkü hiçbirimizin yarın engelli olmayacağının garantisi yok. Allah korusun bir kaza ile bir hastalıkla hepimiz engelli durumuna düşebiliriz. Bizim de yerel yönetici ve belediye başkanı olarak engelli vatandaşlarımızın da engelsiz bireyler gibi hayatını rahatça idame ettirebileceği şehirleri oluşturmamız gerekmekte. Bu anlamda bende bugün engelli vatandaşlarımızla aynı şartlarda, kullandıkları araçlarla bu gezintiyi yaparak sorunu yerinde görmek istedim. Bir farkındalık yaratmak istedik. 3 Aralık'ta böyle bir etkinlikle hem engelli vatandaşlarımızın sorunlarının tartışılmasına zemin hazırlayalım istedik hem de sorunları yerinde görerek bazı ufak dokunuşlarla çözebileceğimiz sorunları yerinde görerek çözelim istedik" dedi.

"BAZI SORUNLAR ANLATMAKLA OLMUYOR O SORUNU YAŞAMANIZ LAZIM"

Özcan, eski yapılmış yerlerde sorunlar olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle noktaladı: "İlimizde eksikler tabii ki var. Yeni yapılan yollarda ve kaldırımlarla ilgili çok fazla sıkıntı yok. Yaptığımız yollar ile kaldırımların tamamında kendimizi engelli vatandaşlarımızın yerine koyarak hareket etmeye çalıştık ama Bolu yeni bir şehir değil. Özellikle eski Bolu'nun olduğu yerde engelli vatandaşlarımızın hayatını zorlaştıracak unsurlar mensup. Bunları etap etap gidermek istiyoruz. Zaten bunların bir kısmını da bugün yerinde görelim dedik. Bankamatiklerin oraya gideceğiz, orada bir sıkıntı olduğunu söylediler. Tabi bazı şeyleri anlatmakla anlayamıyorsunuz. Onu yaşamanız gerekiyor, biz de o yüzden böyle bir farkındalık etkinliği yapalım dedik."