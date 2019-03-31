Bolu Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Tanju Özcan Kazandı.

Bolu
Belediye Başkanlığını CHP
adayı Tanju Özcan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Tanju Özcan 47 bin 278, AK Parti
adayı Fatih Metin
39 bin 895 oy aldı.
-Özcan'ın öz geçmişi-
Özcan, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesini bitirdi.
Serbest avukat olarak çalışan Özcan, Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor
Yöneticiliği, CHP Bolu Merkez
İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.
24, 25 ve 26. dönemde Bolu Milletvekili
seçilen Özcan, 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.
Özcan, 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.
İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.
AK Parti, Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi, Bolu, Güncel
Kaynak: AA