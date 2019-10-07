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Bolu Belediyesi, 21 engelliye tekerlekli sandalye verdi

Bolu Belediyesi, ihtiyaç sahibi olan 21 engelliye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen dağıtım programında tekerlekli sandalyelerini hediye etti.

07.10.2019 17:04Bolu Belediyesi, 21 engelliye tekerlekli sandalye verdi
Bolu Belediyesi, ihtiyaç sahibi olan 21 engelliye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen dağıtım programında tekerlekli sandalyelerini hediye etti.

Bolu Belediyesi, gerekli şartları tutan ve tekerlekli sandalye almaya hak kazanan 21 engelliye, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen dağıtım programında tekerlekli sandalyelerini dağıttı. Dağıtım töreninde konuşan Bolu Belediyesi Sözcüsü Rasim Özdemir, "Seçim döneminin ardından ilk başlattığımız projelerden birisi Bolu'da engelleri kaldırmak adına oldu. Başkan Bey'e gelen tebrik çiçeklerinin satışından elde edilen gelirle engelli vatandaşlarımıza akülü engelli aracı aldık. Bolu'da engelleri kaldırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de 21 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Biz Bolu'da engelle karşılaşan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz" dedi. - BOLU

Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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