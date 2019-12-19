Haberler » Güncel » Bolu Belediyesi açık havada tütün kullanmaya karşı uyarıcı tabela astı - Haber

Bolu Belediyesi açık havada tütün kullanmaya karşı uyarıcı tabela astı

Bolu Belediyesi ve üniversiteli gençler, açık havada tütün kullanımını engellemek amacıyla Atatürk Orman Parkı'na uyarıcı tabelalar astı.

19.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:58Bolu Belediyesi açık havada tütün kullanmaya karşı uyarıcı tabela astı
Belediyesi ve üniversiteli gençler, açık havada tütün kullanımını engellemek amacıyla Atatürk Orman Parkı'na uyarıcı tabelalar astı.

Bolu'nun en büyük parkı olan Atatürk Orman Parkı'nda tütün kullanımını engellemek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencileri ve Bolu Belediyesi işbirliğine giderek, parklarda uyarıcı tabela uygulamasına gitti. Gençler, halk sağlığı dersi kapsamında, Atatürk Orman Parkı'na gelerek, kendilerine eşlik eden belediye yetkilileriyle birlikte birçok noktaya uyarıcı tabelalar astılar. Üzerinde "Bu alanda sigara içmeyerek bizleri düşündüğünüz için teşekkür ederiz" yazılı tabelalar vatandaşlardan da büyük destek gördü.

Parkta yapan veya aileleriyle vakit geçiren birçok vatandaş, üniversite öğrencileri ve Bolu Belediyesi'ni anlamlı farkındalık projesinden dolayı kutladı. - BOLU

Mustafa Kemal Atatürk, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:47 "Sigara kaçakçılığının boyutu 3,5 milyar dolara ulaştı" - Haber
12:46 TOKİ müjdesi Adanalıları sevindirdi - Haber
12:46 Bakan Yardımcısı Sayan: Google servislerinde global sorun var - Haber
12:46 Söke'de kaçak tarihi eser kazısına 7 gözaltı - Haber
12:46 70'lik eller "aktif yaşlanma" için oyun hamuru yoğuruyor, lego yapıyor - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
19.12.2019 12:56:58