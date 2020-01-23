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Bolu Belediyesi ekmek fırınlarını denetledi

Bolu Belediyesi Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

23.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:48Bolu Belediyesi ekmek fırınlarını denetledi
Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Bolu Belediyesi Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hijyen ve gramaj kontrolü, iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının yanı sıra, hijyen eğitim sertifikası ve ilaçlama kontrolleri de yapıldı. Fırınlarda üretim alanlarını titizlik inceleyen ekipler gördükleri eksiklikleri sözlü ve yazılı olarak işletme yetkililerine bildirerek kısa süre içerisinde giderilmesi konusunda uyardılar. - BOLU

Zabıta, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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