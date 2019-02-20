Bolu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Tis İmzalandı

Kaynak: AA

Bolu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı.Karaçayır Mahallesi'ndeki Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen imza törenine Başkan Alaaddin Yılmaz, başkan yardımcıları İhsan Ağcan ve Emine Davarcıoğlu ile Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Hacer Çınar, sendika yetkilileri ve üyeleri katıldı.Törende, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen personellere ilk defa toplu iş sözleşmesi imzalandı.Törende konuşan Celal Yıldız, "Başkanımız Alaaddin Yılmaz'a, emekçi kardeşlerimizin adına, bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin ülkemize ve Bolumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.Bolu'nun, dünyada yaşanılabilir 10 kent arasında yer alması için hep beraber çalıştıklarını, çalışmaları ekip olarak başardıklarını anlatan Alaaddin Yılmaz da "Tüm çalışmalarımızı hep beraber yaptık. Şehrimiz gelişti, güzelleşti. Eğer değişim, dönüşüm gerçekleştiyse bunu hep beraber yaptık. Bu bir ekip çalışmasıdır. Burada işçisinden memuruna, mühendisinden müdürüne, başkan yardımcısından belediye başkanına kadar bir ekip dayanışmasıyla bu şehri beraber bu noktalara taşıdık." şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.