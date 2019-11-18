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Bolu Belediyesi itfaiyesi kapılarını öğrencilere açtı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı ara tatil etkinlikleri kapsamında çok sayıda öğrenci, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

18.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:58Bolu Belediyesi itfaiyesi kapılarını öğrencilere açtı
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı ara tatil etkinlikleri kapsamında çok sayıda öğrenci, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatili, öğrencilerin daha verimli geçirebilmeleri için 81 şehre özel etkinlik takvimi oluşturdu. MEB'in yayımladığı etkinlik listesinde yer alan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren kapılarını öğrencilere açtı. Bu kapsamda çok sayıda öğrenci, velileriyle birlikte Karaçayır mahallesindeki itfaiye müdürlüğüne geldi. İtfaiye personellerince karşılanan öğrenciler, kendileri için özel hazırlatılan itfaiyeci kıyafetini giyerek itfaiyecilerle birlikte müdürlük binasını ve araç garajlarını dolaştı. İtfaiyeci ağabeyleri ile birlikte itfaiye araçlarını inceleyen ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgiler alan öğrenciler, daha sonra ise tazyikli su ile yangın söndürme tatbikatı yaptı. Bu esnada velilerde o anları cep telefonlarıyla kayıt etti. - BOLU

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Kaynak: İHA

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