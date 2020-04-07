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Bolu Belediyesi'nden 4 bin 750 aileye gıda yardımı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 4 bin 750 aileye gıda yardımı yaptıklarını belirterek, "Bolu'da İyilik Daha Fazla Bulaşıyor.

07.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:22
Bolu Belediyesi'nden 4 bin 750 aileye gıda yardımı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 4 bin 750 aileye gıda yardımı yaptıklarını belirterek, "Bolu'da İyilik Daha Fazla Bulaşıyor. Sizde yardım eli uzatmak 'Ben de varım' diyorsanız 444 26 58 numaralı hattımızı arayabilir, maddi ve ayni bağışta bulunabilirsiniz" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle Bolu Belediyesi bir yandan 65 yaş üstü vatandaşların zorunlu ve temel ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan da 4 bin 750 aileye gıda yardımında bulunarak zor zamanlarında yanlarında oldu.

Yapılan yardımlarla ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Özcan paylaşımında "Bolu'da İyilik Daha Fazla Bulaşıyor. Sizde yardım eli uzatmak 'Ben de varım' diyorsanız 444 26 58 numaralı hattımızı arayabilir, maddi ve ayni bağışta bulunabilirsiniz Bu zor zamanları hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullanarak, Bolululardan kampanyaya destek olmalarını istedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Tanju Özcan, Bolu, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bolu Belediyesi'nden 4 bin 750 aileye gıda yardımı - Haberler

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