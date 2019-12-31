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Bolu Belediyesi'nden engelli bireylere ve ailelerine müjde

Bolu Belediyesi, Mehmet Akif Kültür Merkezi'ni "Engelli Gündüz Bakım Evi" olarak hizmet vermesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tahsis etti.

31.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:14 Bolu Belediyesi'nden engelli bireylere ve ailelerine müjde
Belediyesi, Mehmet Akif Kültür Merkezi'ni "Engelli Gündüz Bakım Evi" olarak hizmet vermesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tahsis etti. Karaçayır Nikah Salonu bitişiğinde bulunan salon artık "Engelli Gündüz Bakım Evi" olarak hizmet verecek.

2019 yılının son gününde Bolu'da engelli bireyler ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak çok önemli bir projenin temelleri atıldı. Engellilere yönelik bir çok önemli çalışmaya imza atan Bolu Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Karaçayır Nikah Salonu bitişiğindeki Mehmet Akif Kültür Merkezi'ni "Engelli Gündüz Bakım Evi" olarak hizmet etmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tahsis etti.

İki kurum işbirliğinde gerçekleşecek önemli proje için Bolu Belediyesi başkanlık makamında protokol imza töreni düzenlendi. Törende bir araya gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, "Engelli Gündüz Bakım Evi" protokolü imzalayarak, dev projenin startını verdiler. Atılan imzalarla birlikte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için verdiği vaatlerden birini daha gerçekleştirmiş oldu. - BOLU

Tanju Özcan, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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