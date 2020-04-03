Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı

Bolu Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile alınan kararla, su ücretlerine 2 ay süre ile yüzde 50 indirim yapıldı.

03.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:05
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile alınan kararla, su ücretlerine 2 ay süre ile yüzde 50 indirim yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapma çağrısının ardından belediye meclisi, valilikten alınan özel izinle olağanüstü toplandı.

Üç gündem maddesiyle gerçekleşen ve Tanju Özcan ile meclis üyelerinin maske, eldiven taktığı toplantıda su fiyatları, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın teklifiyle, iki ay süreyle yüzde 50 indirildi. Karar "oy çokluğu" ile kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, salgının devam etmesine karşın, su indiriminin uzatılabilmesi için belediye encümenine de yetki verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?

Son Dakika Güncel Haberleri

13:54: Erciyes Anadolu Holding, koronavirüs dolayısıyla işçi çıkarmayacak - Haber 13:54: Kurtulan'da yaşlılara destek - Haber 13:54: TÜGVA yurtları sağlık ve adalet çalışanlarının hizmetine sunuldu - Haber 13:53: Silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede - Haber 13:53: Edirne'de market ve fırınlara korona virüs denetimi - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber