BOLU Bolu Dağı'nda sağanak ve sis

Bolu Dağı'nda sağanak ve sisBOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

22.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:14
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis
BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle düşük hızda ilerlerken, bölgede zaman zaman sağanak yağış da etkili oluyor. Güzergahta ise araç yoğunluğu yaşanmıyor. BOLU Bolu Dağı’nda sağanak ve sis

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Bolu, Güncel, Haber

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