BOLU Çalınan baterisini bulan polislere, gitarla şarkılı teşekkür
Çalınan baterisini bulan polislere, gitarla şarkılı teşekkür (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERBolu'da girdikleri evden çaldıkları bateriyi satmaya çalışırken, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
15.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:57
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bolu 'da girdikleri evden çaldıkları bateriyi satmaya çalışırken, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA