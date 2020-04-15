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BOLU Çalınan baterisini bulan polislere, gitarla şarkılı teşekkür

Çalınan baterisini bulan polislere, gitarla şarkılı teşekkür (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERBolu'da girdikleri evden çaldıkları bateriyi satmaya çalışırken, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

15.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:57
BOLU Çalınan baterisini bulan polislere, gitarla şarkılı teşekkür
Çalınan baterisini bulan polislere, gitarla şarkılı teşekkür (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bolu 'da girdikleri evden çaldıkları bateriyi satmaya çalışırken, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Bolu, Güncel
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