BOLU Çalınan otomobili 2 yıl sonra bulundu

Kaynak: DHA

Çalınan otomobili 2 yıl sonra bulunduİstanbul'da kiralandıktan sonra bir daha geri verilmeyerek çalınan otomobil, 2 yıl sonra bulunarak sahibi Caner Ebrem'e teslim edildi. Otomobiline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Caner Ebrem, Umudumuzu kesmiştik araçtan. Parçalandığını düşünüyorduk ama Allah'a şükürler olsun bulundu dedi.İstanbul'da oto kiralama işiyle uğraşan Caner Ebrem, sahibi olduğu 4 otomobilini 2017 yılında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kiralanması için bir oto kiralama şirketine verdi. Şirket sahibinin, kiralanan araçlardan 2'sinin geri gelmediğini söylemesi üzerine Caner Ebrem, polise çalıntı ihbarında bulundu. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada çalınan araçlardan birisi, geçen yıl İstanbul'da bulundu.2 YIL SONRA BULUNDUGeçen hafta Bolu'nun giriş ve çıkış noktalarında bulunan Plaka Tanıma Sistemi ikiz plaka uyarısı verdi. İkiz plaka uyarılarını tarayan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı Sümer Mahallesi'nde bulunan bir parkın yanında buldu. Araç üzerinde yapılan incelemede, şase numarasından otomobilin 2 yıl önce İstanbul'dan çalındığı tespit edildi. Otomobilin sahibinin Caner Ebrem olduğu belirlendi. Araç emniyet müdürlüğünün otoparkına çekildi. Araç sürücüsü E.K. ise, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. E.K.'nin ifadesinde, aracı birinden alacağı karşılığında aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.UMUDUMUZU KESMİŞTİKAsayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da olan Caner Ebrem'e otomobilinin bulunduğunu söyleyerek Bolu'ya davet etti. Otomobil emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ebrem'e teslim edildi. Otomobiline 2 yıl sonra kavuşan Ebrem, Umudumuzu kesmiştik araçtan. Parçalandığını düşünüyorduk ama Allah'a şükürler olsun bulundu dedi.