BOLU Camını kırarak girdiği bakkaldan hırsızlık yaptı

Camını kırarak girdiği bakkaldan hırsızlık yaptıBOLU'da kaldırım taşı ile bir bakkalın camını kıran kişi 300 TL ve birkaç paket sigara çalarak kayıplara karıştı.

03.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:42
Camını kırarak girdiği bakkaldan hırsızlık yaptı
BOLU'da kaldırım taşı ile bir bakkalın camını kıran kişi 300 TL ve birkaç paket sigara çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece 04.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi'nde bulunan Medeni Fidan'a ait bir bakkalda meydana geldi. Bakkal kapalı olduğu sırada bir kişi, kaldırım taşı ile camı kırarak içeri girdi. Şüpheli, bakkalın kasasından 300 TL ve birkaç paket sigara çalarak kaçtı. Bakkalın yanında bulunan bir pastanenin sahibi durumu görerek dükkan sahibi Medeni Fidan'a haber verdi. Durum polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın kasadan 300 lira ile bir kaç paket sigara çaldıktan sonra kaçtığı görüldü. Polis hırsızın bulunması için çalışma başlattı.
Dükkan sahibi Medeni Fidan (36), Kamera kontrollerini yaptıktan sonra hırsızın camları kilit taşları ile kırdığını fark ettik. Biraz sigara ve 300 TL parayı alıp kaçtı. Bizi zarara uğrattı. Koronavirüsten sonra küçük bir esnafa bu zararın vurmasından dolayı son derece mağdurum. Bu hırsızın bir an önce bulunup adaletin yerini bulmasını istiyorum. Birçok esnafın da başına geldi. Başka esnafların da canının yanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruz. diye konuştu. BOLU Camını kırarak girdiği bakkaldan hırsızlık yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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