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BOLU Çiçekçiler Anneler Günü'nde yoğun mesai yaptı

Çiçekçiler Anneler Günü'nde yoğun mesai yaptıBOLU'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle zor günler geçiren çiçekçiler, Anneler Günü'nde yoğun mesai yaptı.

10.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:28
Çiçekçiler Anneler Günü'nde yoğun mesai yaptı
BOLU'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle zor günler geçiren çiçekçiler, Anneler Günü'nde yoğun mesai yaptı.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle çiçek satışları azalan çiçeklere Anneler Günü can suyu oldu. Anneler Günü'nde yoğun mesai yapan çiçekçiler sabahın erken saatlerinden itibaren satış yapmaya başladı. Çiçekçiler
ayrıca, Cuma gününden bu yana verilen siparişleri adreslere teslim etti. Zor günler geçiren çiçekçilerin yüzü Anneler Günü sayesinde güldü.
ÇİÇEKLERİMİZİ BİTİRMİŞ VAZİYETTEYİZ
Çiçekçi dükkanı işleten Dilek Aytar, Anneler Günü için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, 'Covid-19 nedeniyle yaklaşık 30-40 gündür kapalıydık. Anneler Günü nedeniyle bir yoğunluğumuz var. Şuan çiçeğimizi bitirmiş vaziyetteyiz. Güzel bir gündü. Canlı çiçek satışı yaptığımızdan dolayı zararımız biraz fazla. İnşallah bunu atlatacağız.' dedi.
ÇOK YOĞUNLUĞUMUZ YOKTU AMA YİNE DE ŞÜKÜRLER OLSUN
Bir başka çiçekçi dükkanı işletmecisi Yeliz Bağdu ise, 2 aylık zararlarını bir günde atlatamayacaklarını belirterek, 'Çocuklarımız dışarıya çıkamadı. Annelerine çiçek alamadı. Bu konuda çok mağduruz. Örneğin orkide bulamadık. Üreticilerde yoktu. Çok bir yoğunluğumuz yok ama yine de şükürler olsun diyoruz. İnşallah sağlıklı günlere yeniden döneriz. Önceki günlerimizi çok özledik. Geçen seneki Anneler Günü ile bu seneki Anneler Günü arasında dünyalar kadar fark var. Virüsten dolayı çok etkilendik. İnşallah her şey daha iyi olur. Bir an önce Türkiye'nin eski haline, sağlıklı günlerimize dönmesini istiyoruz.' diye konuştu.
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BOLU Çiçekçiler Anneler Günü’nde yoğun mesai yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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