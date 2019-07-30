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BOLU ÇOCUKLARINI GÖREMEDİĞİNİ İDDİA EDEREK BOYNUNA BIÇAK DAYADI

BOLU'da, eşiyle tartıştıktan sonra kavşakta boğazına bıçak dayayıp kendini öldüreceğini söyleyen M.Ö.(32) polisin müdahalesiyle durduruldu.

30.07.2019 12:37
BOLU ÇOCUKLARINI GÖREMEDİĞİNİ İDDİA EDEREK BOYNUNA BIÇAK DAYADI
BOLU'da, eşiyle tartıştıktan sonra kavşakta boğazına bıçak dayayıp kendini öldüreceğini söyleyen M.Ö.(32) polisin müdahalesiyle durduruldu.
Olay, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Eşi ile sorunlar yaşadığı ve evi terk eden eşinin çocuklarının kendisine gösterilmediğini iddia eden 4 çocuk babası M.Ö., boynuna bıçak dayayarak kendini öldüreceğini söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Elindeki bıçakla kendine zarar vereceğini söyleyen M.Ö, 4 çocuğum var bana göstermiyorlar. Ben çocuklarımı görmek istiyorum. Ben böyle biri değilim, çocuklarımı çok özledim. diyerek feryat etti. Polis ekipleri, yaklaşık yarım saat boyunca M.Ö.'yü bıçağı bırakması konusunda ikna etmeye çalıştı. Yere çöken M.Ö. ile birlikte polisler de yere çökerek onu vazgeçirmeyi denedi. M.Ö.'ye yavaşça yaklaşan bir polis hamle yaparak bıçağı elinden almayı başardı. M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

D-100 Karayolu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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