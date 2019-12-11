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Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Yaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:19Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Yaman, AA'nın
Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yaman, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Başsavcı Yaman, seçkideki fotoğrafların hepsinin değerli olduğunu söyledi.
Oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaman, "Gerçekten her sene ilgiyle izliyoruz AA'yı. Bu konudaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz. AA çalışanlarına bu manada çok teşekkür ediyorum. Hepsi de çok anlamlı fotoğraflar. Seçim yapmak çok zordu ama oy hakkımızı kullandık." diye konuştu.

Mustafa Yalçın, Önder Yaman, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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