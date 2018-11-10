Bolu'da, 09.05'te Hayat Durdu

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:06



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:06

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yılında Bolu'da düzenlenen törenle anıldı.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı sebebiyle Anıtpark'ta tören düzenlendi. Törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.Parkta bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Siren sesiyle birlikte kentte hayat dururken, evlerinde olan vatandaşlar da pencerelerinin önüne gelerek saygı duruşunda bulundu. - BOLU