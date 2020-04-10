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Bolu'da 1 kilo 782 gram metamfetaminle yakalanan çift adliyeye sevk edildi

Bolu TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 782 gram metamfetaminle yakalanan evli çift, adliyeye sevk edildi.

10.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:13
Bolu'da 1 kilo 782 gram metamfetaminle yakalanan çift adliyeye sevk edildi
Bolu TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 782 gram metamfetaminle yakalanan evli çift, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araca operasyon yapıldı. Ekiplerin durdurulan tırda yaptıkları aramada 1 kilo 782 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan tır şoförü V.T. (44) ve yanında bulunan eşi A.T. (40) ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.T. ve A.T., "Uyuşturucu madde ticareti" suçlaması ile adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri ise ele geçirdikleri uyuşturucu madde ile Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "175. Yıl" ve "Evde kal Bolu" yazdı. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa
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