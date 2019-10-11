Haberler » 3. Sayfa » Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da polis ekiplerinin Barış Pınarı Harekatı'na ithafen yaptıkları operasyonda kamyonun kasasına gizlenmiş 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

11.10.2019 12:19Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bolu'da polis ekiplerinin Barış Pınarı Harekatı'na ithafen yaptıkları operasyonda kamyonun kasasına gizlenmiş 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekipler, D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halinde olan şüpheli kamyonu durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda, kamyonun kasasına sonradan yapıldığı belirlenen yerlerde piyasa değeri 82 bin lira olan 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü T.Ö. (23), ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyonun Barış Pınarı Harekatı'na ithafen yapıldığı belirtildi. - BOLU

Barış Pınarı Harekatı, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:05 Cinayet mi, kaza mı
14:05 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Beylikdüzü'nde kutlandı
14:00 İneğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
13:56 Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
13:55 Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
14:00 Bursa'da Rus kadının sır ölümü
13:52 Ceylanpınar'da şehit olan 11 yaşındaki Mazlum toprağa verildi
11.10.2019 14:12:30