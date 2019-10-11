Haberler » 3. Sayfa » Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi Operasyonu Barış Pınarı Harekatı'na ithaf edildiBOLU - Bolu'da polis ekiplerinin Barış Pınarı Harekatı'na ithafen yaptıkları operasyonda kamyonun kasasına gizlenmiş 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

11.10.2019 13:31
Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi
Operasyonu Barış Pınarı Harekatı'na ithaf edildi
BOLU - Bolu'da polis ekiplerinin Barış Pınarı Harekatı'na ithafen yaptıkları operasyonda kamyonun kasasına gizlenmiş 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekipler, D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halinde olan şüpheli kamyonu durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda, kamyonun kasasına sonradan yapıldığı belirlenen yerlerde piyasa değeri 82 bin lira olan 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü T.Ö. (23), ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyonun Barış Pınarı Harekatı'na ithafen yapıldığı belirtildi.
Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:38 Van'da zimmet suçu işleyen memur işten çıkarıldı
13:34 Şehitler ve Gaziler Dernek Başkanına saldırı
13:33 Van'da mahsur kalan kedi ve keçileri itfaiye ekibi kurtardı
13:28 Jandarma Bölge Komutanı Cavlak Vali Soytürk'ü ziyaret etti
13:27 Bakkal dükkanında kaçak ilaçlar çıktı
13:31 Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi
13:19 Motosiklet hırsızlığına tutuklama
11.10.2019 13:46:18