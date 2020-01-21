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Bolu'da 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi

Bolu'da araçlarında 10 kilo 158 gram eroin ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

21.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:18Bolu'da 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi
'da araçlarında 10 kilo 158 gram eroin ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu'nda uygulama sırasında bir otomobili durdurdu.
Araçta narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 20 paket içinde 10 kilo 158 gram eroin bulundu.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.D. (25) ile üniversite öğrencisi kadın A.A. (24) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlaması ile Bolu Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Otoyolu, Narkotik, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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